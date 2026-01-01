Джеймс Харден

Дата рождения
26 августа 1989 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2012 г.
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Новости
Зачем Харден ушел в «Филадельфию», что это значит для НБА и почему рады обе стороны сделки
#Джеймс Харден
Трансфер-сенсация в НБА: Харден ушел в «Филадельфию» в обмен на Симмонса
#Джеймс Харден
Харден спасает жителей Хьюстона от погодной катастрофы: доставляет воду и продукты, выдает еду в неоткрытом ресторане
#Джеймс Харден
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
У Леверта, который был частью обмена Хардена, опухоль на почке. Непонятно, знал ли «Бруклин»
#Карис Леверт
Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
#Джеймс Харден
Харден повернут на стриптизе. Спускает горы денег и торчит там всегда. Есть даже исследования: стрип-клубы влияют на его карьеру
#Джеймс Харден
Математик, который создал одну из лучших команд мира, перепридумал статистику и утащил звезд в Техас
#Дэрил Мори
Харден набрал 60 (!!!) очков, повторил пару рекордов и сравнялся с Джорданом. И все равно недоволен
#Джеймс Харден
НБА скорбит по убитому рэперу Nipsey Hussle. Он был другом детства Хардена и фанатом «Лейкерс»
#НБА