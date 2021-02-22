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Баскетбол
Баскетболист
Джеймс Харден
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Джеймс Харден
Дата рождения
26 августа 1989 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2012 г.
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Лента
Материалы
Новости
Зачем Харден ушел в «Филадельфию», что это значит для НБА и почему рады обе стороны сделки
#Джеймс Харден
11 февраля, 02:25
Трансфер-сенсация в НБА: Харден ушел в «Филадельфию» в обмен на Симмонса
#Джеймс Харден
10 февраля, 22:21
Харден спасает жителей Хьюстона от погодной катастрофы: доставляет воду и продукты, выдает еду в неоткрытом ресторане
#Джеймс Харден
22 февраля 2021, 20:11
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
31 января 2021, 23:02
У Леверта, который был частью обмена Хардена, опухоль на почке. Непонятно, знал ли «Бруклин»
#Карис Леверт
17 января 2021, 12:58
Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
#Джеймс Харден
14 января 2021, 14:00
Харден повернут на стриптизе. Спускает горы денег и торчит там всегда. Есть даже исследования: стрип-клубы влияют на его карьеру
#Джеймс Харден
15 декабря 2020, 16:45
Математик, который создал одну из лучших команд мира, перепридумал статистику и утащил звезд в Техас
#Дэрил Мори
10 сентября 2019, 19:15
Харден набрал 60 (!!!) очков, повторил пару рекордов и сравнялся с Джорданом. И все равно недоволен
#Джеймс Харден
01 декабря 2019, 11:09
НБА скорбит по убитому рэперу Nipsey Hussle. Он был другом детства Хардена и фанатом «Лейкерс»
#НБА
02 апреля 2019, 11:54