НФЛ

Инфо
Профессиональная лига американского футбола в США
Дата основания
1920 г.
Лента
Материалы
Новости
Lay’s сделали чипсы, картофель для которых рос на футбольных полях всех команд США. Но их нельзя купить – только выиграть
#НФЛ
Как русский закончил с футболом и стал чтецом православной церкви в Бостоне. Документалка о пути парня из семьи эмигрантов в Америке
#Илья Ярощук
Билеты на Супербоул стоили рекордно много. Теперь цены постоянно падают, врачи вообще придут бесплатно
#Супербоул
Супербоул для чайников. Как это смотреть, если я не знаю правил? На кого именно смотреть? Почему из штанов торчат полотенца?
1
#Супербоул
1
На стадионе «Тампы» стоит огромный пиратский корабль. Который стреляет из пушек! (хотя Супербоул запрещает)
#Супербоул
🍻 Душевная реклама Дэвида Финчера для Супербоула. Люди просто предлагают друг другу пиво
#Супербоул
Реклама на Супербоуле в кризисе. Бренды уходят, а создатели не знают: как придумать сюжет, который никого не обидит
#Супербоул
Иногда спортсмены пьют виагру для помощи в игре. Но, кажется, она работает только на высокогорье (и то не факт)
#медицина
Nickelodeon оформил трансляцию НФЛ в своем стиле. Мультяшные эффекты, Спанч Боб в воротах и 15-летний комментатор
#НФЛ
«Пахнет как дерьмо, зато будит». Аммиак нюхают тысячи спортсменов – он не запрещен, но все неоднозначно
1
#медицина
1
Ютуб назвал самые просматриваемые рекламные ролики 2019-го. Там много связей с Супербоулом
#Супербоул
Самый дорогой клуб мира – снова «Даллас», больше всех подорожал «Челси» Абрамовича. Изучаем новый рейтинг Forbes
#Челси
В Испании сравнили крупнейшие спортивные события по их влиянию на экономику. Футбола там очень мало
#НФЛ