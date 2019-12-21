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Вольфсбург
Вольфсбург
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Сайт
vfl-wolfsburg.de
Страна
Германия
Стадион
Фольксваген
Тренер
Оливер Глазнер
О. Глазнер
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15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая, 22:10
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол
#Джошуа Зиркзее
21 декабря 2019, 22:54
Бундеслига первой в мире протестировала показ футбола в формате 9:16
#Бундеслига
05 декабря 2019, 15:26
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
#Андре Шюррле
31 июля 2019, 21:05
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