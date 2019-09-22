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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Из-под Чорлуки все чаще забивают большие форварды. Стареет?
1
#Ведран Чорлука
07 августа, 20:26
1
Счастье «Локомотива» в этом сезоне: если Крыховяк забивает или ассистирует, команда не проигрывает
#Гжегож Крыховяк
22 сентября 2019, 13:45
Лунева штормит уже год. Попадает в скандалы, ошибается и не тащит
#Андрей Лунев
14 июля 2019, 20:40
Какой же Семин великий! Управлял толпой фанатов, которая кричала его имя
#Юрий Семин
06 июля 2019, 23:02
Тихие трибуны на Суперкубке. Бойкот от «Локо», мало фанов «Зенита»
#Суперкубок России
06 июля 2019, 22:00