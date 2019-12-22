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Ницца
Ницца
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Страна
Франция
Стадион
Альянс Ривьера
Тренер
Патрик Виейра
П. Виейра
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Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля, 11:00
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
#Ламин Диаби
02 октября 2019, 16:19
Форварда «Ниццы» Дольберга обокрал одноклубник. Не устоял перед часами за 70 тысяч евро
#Ницца
27 сентября 2019, 11:33
«Монако» впервые победил. У Головина – лучшая игра за все время во Франции
#Александр Головин
25 сентября 2019, 00:15
Во Франции болельщики срывают матчи гомофобными баннерами. Хотя против этого борется Лига
#Лига 1
29 августа 2019, 11:09
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
Балотелли придумал новое празднование: он запостил радость в сторис инстаграма сразу после гола
#Марио Балотелли
04 марта 2019, 00:31