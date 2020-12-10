Лига чемпионов
Футбол
🇪🇸 🇩🇪 Все испанские и немецкие клубы вышли в плей-офф ЛЧ. Там сыграют представители шести лиг
10 декабря, 00:59
По итогам группового этапа Лиги чемпионов определились 16 клубов, которые продолжат выступления в этом турнире на стадии 1/8 финала.
Турнир будет представлен командами из шести лиг. Примера и Бундеслига удержали четыре клуба, АПЛ и Серия А потеряли по одному.
🇪🇸 Испания: «Барселона», «Севилья», «Атлетико», «Реал».
🇩🇪 Германия: «Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг», «Боруссия» М.
🇮🇹 Италия: «Ювентус», «Лацио», «Аталанта» (вылетел «Интер»).
🏴 Англия: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» (вылетел «МЮ»).
🇫🇷 Франция: «ПСЖ».
🇵🇹 Португалия: «Порту».
Жеребьевка плей-офф ЛЧ пройдет 14 декабря.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16/17/23/24 февраля 2021 года, ответные – на 9/10/16/17 марта.
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