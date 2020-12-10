🇪🇸 🇩🇪 Все испанские и немецкие клубы вышли в плей-офф ЛЧ. Там сыграют представители шести лиг

По итогам группового этапа Лиги чемпионов определились 16 клубов, которые продолжат выступления в этом турнире на стадии 1/8 финала.

Турнир будет представлен командами из шести лиг. Примера и Бундеслига удержали четыре клуба, АПЛ и Серия А потеряли по одному.

🇪🇸 Испания: «Барселона», «Севилья», «Атлетико», «Реал».

🇩🇪 Германия: «Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг», «Боруссия» М.

🇮🇹 Италия: «Ювентус», «Лацио», «Аталанта» (вылетел «Интер»).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» (вылетел «МЮ»).

🇫🇷 Франция: «ПСЖ».

🇵🇹 Португалия: «Порту».

Жеребьевка плей-офф ЛЧ пройдет 14 декабря.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16/17/23/24 февраля 2021 года, ответные – на 9/10/16/17 марта.

Таблицы групп Лиги чемпионов