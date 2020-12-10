Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 завершен. Стали известны все 16 участников 1/8 финала.

Жеребьевка плей-офф ЛЧ пройдет 14 декабря.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16/17/23/24 февраля 2021 года, ответные – на 9/10/16/17 марта.

Таблицы групп Лиги чемпионов