Лига чемпионов
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
10 декабря, 00:57
Групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 завершен. Стали известны все 16 участников 1/8 финала.
- Победители групп: «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Боруссия» Д, «Ювентус», «ПСЖ».
- Со вторых мест вышли: «Атлетико», «Боруссия» М, «Порту», «Аталанта», «Севилья», «Лацио», «Барселона», «Лейпциг».
Жеребьевка плей-офф ЛЧ пройдет 14 декабря.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16/17/23/24 февраля 2021 года, ответные – на 9/10/16/17 марта.
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