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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

10 декабря, 00:57

Групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 завершен. Стали известны все 16 участников 1/8 финала.

Жеребьевка плей-офф ЛЧ пройдет 14 декабря.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16/17/23/24 февраля 2021 года, ответные – на 9/10/16/17 марта.

Таблицы групп Лиги чемпионов

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