Олимпиада-2020: результаты десятого дня – 2 августа 2021 года

В десятый день Олимпиады-2020 разыграно 20 комплектов наград. Россия добавила шесть медалей (два серебра и четыре бронзы) в общий зачет и осталась на пятом месте:

🥈 Сергей Каменский – серебряный призер в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 м.

🥈 Денис Аблязин выиграл серебро в опорном прыжке.

🥉Ангелина Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях.

🥉🥉 Две бронзы в греко-римской борьбе: Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

🥉 Дарья Шмелева и Анастасия Войнова стали третьими в командном спринте по велотреку.

2 августа

Спортивная гимнастика

Кольца, мужчины:

1. 🇨🇳 Лю Ян.

2. 🇨🇳 Ю Хао.

3. 🇬🇷 Элефтериос Петруниос.

Вольные упражнения, женщины:

1. 🇺🇸 Джейд Кэри.

2. 🇮🇹 Ванесса Феррари.

3. 🇷🇺 Ангелина Мельникова.

3. 🇯🇵 Маи Мураками.

Опорный прыжок, мужчины:

1. 🇰🇷 Син Джи-хван.

2. 🇷🇺 Денис Аблязин.

3. 🇦🇲 Артур Давтян.

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Тяжелая атлетика

До 87 кг, женщины:

1. 🇨🇳 Ван Чжоуюй.

2. 🇪🇨 Тамара Салазар.

3. 🇩🇴 Крисмери Сантана.

Свыше 87 кг, женщины:

1. 🇨🇳 Ли Вэньвэнь.

2. 🇬🇷 Эмили Кэмпбелл.

3. 🇺🇸 Сара Роблес.

Легкая атлетика

Прыжок в длину, мужчины:

1. 🇬🇷 Милтиадис Тентоглу.

2. 🇨🇺 Хуан Мигель Эчеваррия.

3. 🇨🇺 Майкель Массо.

100 м с барьерами, женщины:

1. 🇵🇷 Джасмин Камачо-Куинн.

2. 🇺🇸 Кендра Харрисон.

3. 🇯🇲 Меган Таппер.

Метание диска, женщины:

1. 🇺🇸 Валери Оллман.

2. 🇩🇪 Кристин Пуденц.

3. 🇨🇺 Яйме Перез.

3000 м с препятствиями, мужчины:

1. 🇲🇦 Суфиан Эльбаккали.

2. 🇪🇹 Ламеха Гирма.

3. 🇰🇪 Бенджамин Кигэн.

5000 м, женщины:

1. 🇳🇱 Сифан Хассан.

2. 🇰🇪 Хеллен Обири.

3. 🇪🇹 Гудаф Цегай.

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Бадминтон

Парный разряд, женщины:

1. 🇮🇩 Грейсия Полий – Априяни Рахаю.

2. 🇨🇳 Чэнь Цинчэнь – Цзя Ифань.

3. 🇰🇷 Ким Со Ен – Кон Хи Ен.

Одиночный разряд, мужчины:

1. 🇩🇰 Виктор Аксельсен.

2. 🇨🇳 Чэнь Лун.

3. 🇮🇩 Энтони Гинтинг.

Трековый велоспорт

Командный спринт, женщины:

1. 🇨🇳 Китай.

2. 🇩🇪 Германия.

3. 🇷🇺 Россия.

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Конный спорт

Командное троеборье:

1. 🇬🇧 Великобритания.

2. 🇦🇺 Австралия.

3. 🇫🇷 Франция.

Личное троеборье:

1. 🇩🇪 Юлия Краевски.

2. 🇬🇧 Том Макьюэн.

3. 🇦🇺 Эндрю Хой.

Стрельба

Скоростной пистолет, 25 м, мужчины:

1. 🇫🇷 Жан Кикампуа.

2. 🇨🇺 Леурис Пупо.

3. 🇨🇳 Ли Юэхун.

Винтовка из трех положений, 50 м, мужчины:

1. 🇨🇳 Чжан Чанхун.

2. 🇷🇺 Сергей Каменский.

3. 🇷🇸 Миленко Себич.

Борьба

Греко-римская борьба, до 60 кг, мужчины:

1. 🇨🇺 Луис Орта.

2. 🇯🇵 Кэнъитиро Фумита.

3. 🇷🇺 Сергей Емелин.

3. 🇨🇳 Валихан Сайлик.

Греко-римская борьба, до 130 кг, мужчины:

1. 🇨🇺 Михаин Лопес Нуньес.

2. 🇬🇪 Якоб Каджая.

3. 🇷🇺 Сергей Семенов.

3. 🇨🇱 Ясмани Фернандес.

Вольная борьба, до 76 кг, женщины:

1. 🇩🇪 Алине Фоккен.

2. 🇺🇸 Аделайн Грей.

3. 🇨🇳 Чжоу Цянь.

3. 🇹🇷 Ясемин Адар.

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