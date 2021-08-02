Олимпиада-2020: результаты десятого дня – 2 августа 2021 года
В десятый день Олимпиады-2020 разыграно 20 комплектов наград. Россия добавила шесть медалей (два серебра и четыре бронзы) в общий зачет и осталась на пятом месте:
- 🥈 Сергей Каменский – серебряный призер в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 м.
- 🥈 Денис Аблязин выиграл серебро в опорном прыжке.
- 🥉Ангелина Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях.
- 🥉🥉 Две бронзы в греко-римской борьбе: Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).
- 🥉 Дарья Шмелева и Анастасия Войнова стали третьими в командном спринте по велотреку.
2 августа
Спортивная гимнастика
Кольца, мужчины:
1. 🇨🇳 Лю Ян.
2. 🇨🇳 Ю Хао.
3. 🇬🇷 Элефтериос Петруниос.
Вольные упражнения, женщины:
1. 🇺🇸 Джейд Кэри.
2. 🇮🇹 Ванесса Феррари.
3. 🇷🇺 Ангелина Мельникова.
3. 🇯🇵 Маи Мураками.
Опорный прыжок, мужчины:
1. 🇰🇷 Син Джи-хван.
2. 🇷🇺 Денис Аблязин.
3. 🇦🇲 Артур Давтян.
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Тяжелая атлетика
До 87 кг, женщины:
1. 🇨🇳 Ван Чжоуюй.
2. 🇪🇨 Тамара Салазар.
3. 🇩🇴 Крисмери Сантана.
Свыше 87 кг, женщины:
1. 🇨🇳 Ли Вэньвэнь.
2. 🇬🇷 Эмили Кэмпбелл.
3. 🇺🇸 Сара Роблес.
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Легкая атлетика
Прыжок в длину, мужчины:
1. 🇬🇷 Милтиадис Тентоглу.
2. 🇨🇺 Хуан Мигель Эчеваррия.
3. 🇨🇺 Майкель Массо.
100 м с барьерами, женщины:
1. 🇵🇷 Джасмин Камачо-Куинн.
2. 🇺🇸 Кендра Харрисон.
3. 🇯🇲 Меган Таппер.
Метание диска, женщины:
1. 🇺🇸 Валери Оллман.
2. 🇩🇪 Кристин Пуденц.
3. 🇨🇺 Яйме Перез.
3000 м с препятствиями, мужчины:
1. 🇲🇦 Суфиан Эльбаккали.
2. 🇪🇹 Ламеха Гирма.
3. 🇰🇪 Бенджамин Кигэн.
5000 м, женщины:
1. 🇳🇱 Сифан Хассан.
2. 🇰🇪 Хеллен Обири.
3. 🇪🇹 Гудаф Цегай.
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Бадминтон
Парный разряд, женщины:
1. 🇮🇩 Грейсия Полий – Априяни Рахаю.
2. 🇨🇳 Чэнь Цинчэнь – Цзя Ифань.
3. 🇰🇷 Ким Со Ен – Кон Хи Ен.
Одиночный разряд, мужчины:
1. 🇩🇰 Виктор Аксельсен.
2. 🇨🇳 Чэнь Лун.
3. 🇮🇩 Энтони Гинтинг.
Трековый велоспорт
Командный спринт, женщины:
1. 🇨🇳 Китай.
2. 🇩🇪 Германия.
3. 🇷🇺 Россия.
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Конный спорт
Командное троеборье:
1. 🇬🇧 Великобритания.
2. 🇦🇺 Австралия.
3. 🇫🇷 Франция.
Личное троеборье:
1. 🇩🇪 Юлия Краевски.
2. 🇬🇧 Том Макьюэн.
3. 🇦🇺 Эндрю Хой.
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м, мужчины:
1. 🇫🇷 Жан Кикампуа.
2. 🇨🇺 Леурис Пупо.
3. 🇨🇳 Ли Юэхун.
Винтовка из трех положений, 50 м, мужчины:
1. 🇨🇳 Чжан Чанхун.
2. 🇷🇺 Сергей Каменский.
3. 🇷🇸 Миленко Себич.
Борьба
Греко-римская борьба, до 60 кг, мужчины:
1. 🇨🇺 Луис Орта.
2. 🇯🇵 Кэнъитиро Фумита.
3. 🇷🇺 Сергей Емелин.
3. 🇨🇳 Валихан Сайлик.
Греко-римская борьба, до 130 кг, мужчины:
1. 🇨🇺 Михаин Лопес Нуньес.
2. 🇬🇪 Якоб Каджая.
3. 🇷🇺 Сергей Семенов.
3. 🇨🇱 Ясмани Фернандес.
Вольная борьба, до 76 кг, женщины:
1. 🇩🇪 Алине Фоккен.
2. 🇺🇸 Аделайн Грей.
3. 🇨🇳 Чжоу Цянь.
3. 🇹🇷 Ясемин Адар.