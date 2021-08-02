Олимпиада-2020
стрельба
🥈🇷🇺 Россия выиграла серебро в стрельбе на Олимпиаде-2020
вчера, 11:41
Это сделал Сергей Каменский в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 м. Она набрал 464,2 очка. Золото с олимпийским и мировым рекордом выиграл 🇨🇳 Чжан Чанхун – 466,0 балла.
Подиум:
1. 🇨🇳 Чжан Чанхун.
2. 🇷🇺 Сергей Каменский.
3. 🇷🇸 Миленко Себич.
- Это вторая медаль Каменского на Олимпиаде-2020. Он выигрывал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки в миксте с 10 м.
- На Олимпиаде-2016 он выиграл серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 м.
- Каменский – двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.
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