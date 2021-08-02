🥈🇷🇺 Россия выиграла серебро в стрельбе на Олимпиаде-2020

Это сделал Сергей Каменский в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 м. Она набрал 464,2 очка. Золото с олимпийским и мировым рекордом выиграл 🇨🇳 Чжан Чанхун – 466,0 балла.

Подиум:

1. 🇨🇳 Чжан Чанхун.

2. 🇷🇺 Сергей Каменский.

3. 🇷🇸 Миленко Себич.

Это вторая медаль Каменского на Олимпиаде-2020. Он выигрывал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки в миксте с 10 м.

На Олимпиаде-2016 он выиграл серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 м.

Каменский – двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.

Медальный зачет Олимпиады-2020