Олимпиада-2020
стрельба
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#Олимпиада-2020 #стрельба

🥈🇷🇺 Россия выиграла серебро в стрельбе на Олимпиаде-2020

вчера, 11:41

Это сделал Сергей Каменский в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 м. Она набрал 464,2 очка. Золото с олимпийским и мировым рекордом выиграл 🇨🇳 Чжан Чанхун – 466,0 балла.

Подиум:

1. 🇨🇳 Чжан Чанхун.

2. 🇷🇺 Сергей Каменский.

3. 🇷🇸 Миленко Себич.

  • Это вторая медаль Каменского на Олимпиаде-2020. Он выигрывал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки в миксте с 10 м.
  • На Олимпиаде-2016 он выиграл серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 м.
  • Каменский – двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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