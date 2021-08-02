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Россия (волейбол)
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#Олимпиада-2020 #Россия (волейбол) #волейбол

🏐 Женская сборная России проиграла Турции и заняла четвертое место в группе

вчера, 10:50

Женская сборная 🇷🇺 России завершила выступления на групповом этапе. В последнем матче россиянки проиграли 🇹🇷 Турции – 2:3.

На групповом этапе Россия трижды победила (🇺🇸, 🇨🇳 и 🇦🇷) и два раза проиграла (🇮🇹 и 🇹🇷). После пяти матчей она набрала девять очков.

Россия прошла в плей-офф. Соперник по 1/4 финала определится позднее. Им станет Бразилия или Сербия. Матч пройдет 4 августа.

На трех последних Олимпиадах сборная России занимала пятые места. Последняя медаль была в 2004 году – серебро.

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Источник:
Гол.ру
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