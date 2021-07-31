Олимпиада-2020: результаты восьмого дня – 31 июля 2021 года

В восьмой день Олимпиады-2020 разыграно 25 комплектов наград. Россия добавила три медали в общий зачет, где идет на четвертом месте:

🥇 Женская сборная России стала олимпийским чемпионом в командных соревнованиях по сабле.

🥈🥉 Юлия Зыкова и Юлия Каримова в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений взяли серебро и бронзу.

Медальный зачет Олимпиады-2020

31 июля

Триатлон

Смешанная эстафета:

1. 🇬🇧 Великобритания.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇫🇷 Франция.

Плавание

100 м, баттерфляй, мужчины:

1. 🇺🇸 Калеб Дрессел.

2. 🇭🇺 Криштоф Милак.

3. 🇨🇭 Ной Понти.

200 м, на спине, женщины:

1. 🇦🇺 Кейли Маккиоун.

2. 🇨🇦 Кайли Масс.

3. 🇦🇺 Эмили Сибом.

800 м, вольный стиль, женщины:

1. 🇺🇸 Кэтлин Ледеки.

2. 🇦🇺 Ариарне Титмус.

3. 🇮🇹 Симона Куадарелла.

4х100 м, комбинированная эстафета:

1. 🇬🇧 Великобритания.

2. 🇨🇳 Китай.

3. 🇦🇺 Австралия.

Стрельба из лука

Индивидуальное первенство, мужчины:

1. 🇹🇷 Мете Газоз.

2. 🇮🇹 Мауро Несполи.

3. 🇯🇵 Такахару Фурукава.

Парусный спорт

RS-X, женщины:

1. 🇨🇳 Лу Юньсю.

2. 🇫🇷 Шарлин Пикон.

3. 🇬🇧 Эмма Уилсон.

RS-X, мужчины:

1. 🇳🇱 Киран Бадлу.

2. 🇫🇷 Тома Гойяр.

3. 🇨🇳 Би Кунь.

Стрельба

Трап, микст:

1. 🇪🇦 Испания.

2. 🇸🇲 Сан-Марино.

3. 🇺🇸 США.

Винтовка с трех позиций, 50 м, женщины:

1. 🇨🇭 Нина Кристен.

2. 🇷🇺 Юлия Зыкова.

3. 🇷🇺 Юлия Каримова.

Россия выиграла серебро и бронзу в стрельбе на Олимпиаде-2020

Прыжки на батуте

Мужчины:

1. 🇧🇾 Иван Литвинович.

2. 🇨🇳 Дон Дон.

3. 🇳🇿 Дилан Шмидт.

Теннис

Одиночный разряд, мужчины:

3. 🇪🇦 Карреньо-Буста.

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Одиночный разряд, женщины:

1. 🇨🇭 Белинда Бенчич.

2. 🇨🇿 Маркета Вондроушова.

3. 🇺🇦 Элина Свитолина.

Парный разряд, женщины:

3. 🇧🇷 Лаура Пигосси – Луиза Стефани.

Микст:

3. 🇦🇺 Эшли Барти – Джон Пирс.

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Тяжелая атлетика.

До 81 кг, мужчины:

1. 🇨🇳 Люй Сяоцзюнь.

2. 🇩🇴 Закариас Боннат Мишель.

3. 🇮🇹 Антонино Пиццолато.

До 96 кг, мужчины:

1. 🇶🇦 Фарес Ибрахим.

2. 🇻🇪 Кейдомар Вальенилья.

3. 🇬🇪 Антон Плесной.

Дзюдо

Командный микст:

1. 🇫🇷 Франция.

2. 🇯🇵 Япония.

3. 🇮🇱 Израиль.

3. 🇩🇪 Германия.

Регби-7

Женщины:

1. 🇳🇿 Новая Зеландия.

2. 🇫🇷 Франция.

3. 🇫🇯 Фиджи.

Бокс

До 57 кг, женщины:

3. 🇮🇹 Ирма Теста.

3. 🇬🇧 Кэррисс Артингстолл.

Фехтование

Сабли, командные соревнования, женщины:

1. 🇷🇺 Россия.

2. 🇫🇷 Франция.

3. 🇰🇷 Южная Корея.

Легкая атлетика

Метание диска, мужчины:

1. 🇸🇪 Даниэль Столь.

2. 🇸🇪 Симон Петтерссон.

3. 🇦🇹 Лукас Вайсхайдингер.

Эстафета 4х400, микст:

1. 🇵🇱 Польша.

2. 🇩🇴 Доминиканская Республика.

3. 🇺🇸 США.

100 м, женщины:

1. 🇯🇲 Элейн Томпсон.

2. 🇯🇲 Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

3. 🇯🇲 Шерика Джексон.

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Бадминтон

Парный разряд, мужчины:

1. 🇹🇼 Ли Ян – Ван Чи-Линь.

2. 🇨🇳 Ли Цзюньхуэй – Лю Юйчэнь.

3. 🇲🇾 Аарон Чиа – Со Вуи Ик.

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