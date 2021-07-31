Олимпиада-2020: результаты восьмого дня – 31 июля 2021 года
В восьмой день Олимпиады-2020 разыграно 25 комплектов наград. Россия добавила три медали в общий зачет, где идет на четвертом месте:
- 🥇 Женская сборная России стала олимпийским чемпионом в командных соревнованиях по сабле.
- 🥈🥉 Юлия Зыкова и Юлия Каримова в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений взяли серебро и бронзу.
Медальный зачет Олимпиады-2020
31 июля
Триатлон
Смешанная эстафета:
1. 🇬🇧 Великобритания.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇫🇷 Франция.
Плавание
100 м, баттерфляй, мужчины:
1. 🇺🇸 Калеб Дрессел.
2. 🇭🇺 Криштоф Милак.
3. 🇨🇭 Ной Понти.
200 м, на спине, женщины:
1. 🇦🇺 Кейли Маккиоун.
2. 🇨🇦 Кайли Масс.
3. 🇦🇺 Эмили Сибом.
800 м, вольный стиль, женщины:
1. 🇺🇸 Кэтлин Ледеки.
2. 🇦🇺 Ариарне Титмус.
3. 🇮🇹 Симона Куадарелла.
4х100 м, комбинированная эстафета:
1. 🇬🇧 Великобритания.
2. 🇨🇳 Китай.
3. 🇦🇺 Австралия.
Стрельба из лука
Индивидуальное первенство, мужчины:
1. 🇹🇷 Мете Газоз.
2. 🇮🇹 Мауро Несполи.
3. 🇯🇵 Такахару Фурукава.
Парусный спорт
RS-X, женщины:
1. 🇨🇳 Лу Юньсю.
2. 🇫🇷 Шарлин Пикон.
3. 🇬🇧 Эмма Уилсон.
RS-X, мужчины:
1. 🇳🇱 Киран Бадлу.
2. 🇫🇷 Тома Гойяр.
3. 🇨🇳 Би Кунь.
Стрельба
Трап, микст:
1. 🇪🇦 Испания.
2. 🇸🇲 Сан-Марино.
3. 🇺🇸 США.
Винтовка с трех позиций, 50 м, женщины:
1. 🇨🇭 Нина Кристен.
2. 🇷🇺 Юлия Зыкова.
3. 🇷🇺 Юлия Каримова.
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Прыжки на батуте
Мужчины:
1. 🇧🇾 Иван Литвинович.
2. 🇨🇳 Дон Дон.
3. 🇳🇿 Дилан Шмидт.
Теннис
Одиночный разряд, мужчины:
3. 🇪🇦 Карреньо-Буста.
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Одиночный разряд, женщины:
1. 🇨🇭 Белинда Бенчич.
2. 🇨🇿 Маркета Вондроушова.
3. 🇺🇦 Элина Свитолина.
Парный разряд, женщины:
3. 🇧🇷 Лаура Пигосси – Луиза Стефани.
Микст:
3. 🇦🇺 Эшли Барти – Джон Пирс.
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Тяжелая атлетика.
До 81 кг, мужчины:
1. 🇨🇳 Люй Сяоцзюнь.
2. 🇩🇴 Закариас Боннат Мишель.
3. 🇮🇹 Антонино Пиццолато.
До 96 кг, мужчины:
1. 🇶🇦 Фарес Ибрахим.
2. 🇻🇪 Кейдомар Вальенилья.
3. 🇬🇪 Антон Плесной.
Дзюдо
Командный микст:
1. 🇫🇷 Франция.
2. 🇯🇵 Япония.
3. 🇮🇱 Израиль.
3. 🇩🇪 Германия.
Регби-7
Женщины:
1. 🇳🇿 Новая Зеландия.
2. 🇫🇷 Франция.
3. 🇫🇯 Фиджи.
Бокс
До 57 кг, женщины:
3. 🇮🇹 Ирма Теста.
3. 🇬🇧 Кэррисс Артингстолл.
Фехтование
Сабли, командные соревнования, женщины:
1. 🇷🇺 Россия.
2. 🇫🇷 Франция.
3. 🇰🇷 Южная Корея.
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Легкая атлетика
Метание диска, мужчины:
1. 🇸🇪 Даниэль Столь.
2. 🇸🇪 Симон Петтерссон.
3. 🇦🇹 Лукас Вайсхайдингер.
Эстафета 4х400, микст:
1. 🇵🇱 Польша.
2. 🇩🇴 Доминиканская Республика.
3. 🇺🇸 США.
100 м, женщины:
1. 🇯🇲 Элейн Томпсон.
2. 🇯🇲 Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.
3. 🇯🇲 Шерика Джексон.
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Бадминтон
Парный разряд, мужчины:
1. 🇹🇼 Ли Ян – Ван Чи-Линь.
2. 🇨🇳 Ли Цзюньхуэй – Лю Юйчэнь.
3. 🇲🇾 Аарон Чиа – Со Вуи Ик.
Другие события:
- Определились пары полуфиналистов на футбольном турнире: Испания сыграет с Японией, Бразилия – с Мексикой.
- Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли матч за бронзу в парном разряде.
- Женская сборная России по гандболу победила Францию и вышла в плей-офф.
- Женская сборная России по волейболу после победы над США досрочно прошла в плей-офф.
- Франция, Италия, Австралия и США вышли из групп в баскетбольном турнире.