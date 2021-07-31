🥈🥉🇷🇺 Россия выиграла серебро и бронзу в стрельбе на Олимпиаде-2020

Это сделали Юлия Зыкова и Юлия Каримова в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений.

Чемпионкой Олимпиады-2020 стала Нина Кристен, которая установила олимпийский рекорд – 463,9. Подиум:

1. 🇨🇭 Нина Кристен.

2. 🇷🇺 Юлия Зыкова – 461,9.

3. 🇷🇺 Юлия Каримова – 450,3.

Каримова – чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. Зыкова – трехкратная чемпионка Европы.

Медальный зачет Олимпиады-2020