Олимпиада-2020
волейбол
Россия (волейбол)
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🏐 Женская сборная России победила США и вышла в плей-офф Олимпиады-2020. У нее три победы в четырех матчах
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В трех сетах сборная России обыграла США – 25:20, 25:12, 25:19.
Это третья победа России на Олимпиаде-2020: 3:2 – 🇨🇳, 3:0 – 🇦🇷, 3:0 – 🇺🇸. Единственное поражение – от 🇮🇹 Италии (0:3).
- Россия набрала восемь очков в группе и досрочно вышла в плей-офф. В последнем туре она сыграет с Турцией 2 августа.
- Главное достижение России на Олимпийских играх – серебро в 2000 и 2004 годах. После этого было три пятых места подряд.
- В 2016 году Олимпийским чемпионом по волейболу среди женщин стал Китай.
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