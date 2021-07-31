🤾 Женская сборная России по гандболу победила Францию на Олимпиаде-2020 и вышла в плей-офф

Сборная России провела четвертый матч на групповом этапе Олимпиады-2020 и победила Францию со счетом 28:27. Эта победа вывела команду в четвертьфинал.

После четырех матчей Россия набрала пять очков и занимает второе место.

До этого она победила 🇭🇺 Венгрию, проиграла 🇸🇪 Швеции и сыграла вничью с 🇧🇷 Бразилией.

Последний матч в группе пройдет против Испании 2 августа.

Женская сборная России по гандболу – чемпион Олимпийских игр 2016 года. В 2008 году в Пекине было серебро.