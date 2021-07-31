Олимпиада-2020
Россия (гандбол)
#Олимпиада-2020 #Россия (гандбол)
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🤾 Женская сборная России по гандболу победила Францию на Олимпиаде-2020 и вышла в плей-офф

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Сборная России провела четвертый матч на групповом этапе Олимпиады-2020 и победила Францию со счетом 28:27. Эта победа вывела команду в четвертьфинал.

  • После четырех матчей Россия набрала пять очков и занимает второе место.
  • До этого она победила 🇭🇺 Венгрию, проиграла 🇸🇪 Швеции и сыграла вничью с 🇧🇷 Бразилией.
  • Последний матч в группе пройдет против Испании 2 августа.

Женская сборная России по гандболу – чемпион Олимпийских игр 2016 года. В 2008 году в Пекине было серебро.

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Источник:
Гол.ру
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