Олимпиада-2020: результаты седьмого дня – 30 июля 2021 года

В седьмой день Олимпиады-2020 разыгран 21 комплект наград. Россия добавила шесть медалей в общий зачет, где идет на четвертом месте:

🥈 Анна Пракатень взяла серебро в женской одиночке в академической гребле.

🥇 Евгений Рылов стал победителем заплыва на 200 метров на спине.

🥇 Виталина Бацарашкина стала чемпионкой по стрельбе из пистолета с 25 метров.

🥈 Елена Осипова взяла серебро в стрельбе из лука.

🥉 Тамерлан Башаев стал бронзовым призером в дзюдо в категории свыше 100 кг.

🥈 Мужская сборная России взяла серебро в фехтовании на шпаге.

Стрельба из лука

Женщины

1. 🇰🇷 Ан Сан

2. 🇷🇺 Елена Осипова

3. 🇮🇹 Лючилла Боари

Легкая атлетика

10 000 м, мужчины

1. 🇪🇹 Селемон Барега

2. 🇺🇬 Джошуа Кипруи Чептегеи

3. 🇺🇬 Джейкоб Кайплимо

Бадминтон

Смешанные пары

1. 🇨🇳 Хуан Дунпин – Ван Илюй

2. 🇨🇳 Чжэн Сивэй – Хуан Яцион

3. 🇯🇵 Юта Ватанабе – Ариса Хигасино

Гребной слалом

Байдарка-одиночка, мужчина

1. 🇨🇿 Иржи Прскавец

2. 🇸🇰 Якуб Григар

3. 🇩🇪 Ханс Айгнер

Велоспорт

BMX, мужчины

1. 🇳🇱 Ник Кимманн

2. 🇬🇧 Ке Уайт

3. 🇨🇴 Карлос Альберто Рамирес Йепес

BMX, женщины

1. 🇬🇧 Бетани Шривер

2. 🇨🇴 Мариана Пахон

3. 🇳🇱 Мерел Смюлдерс

Фехтование

Командный турнир, шпага, мужчины

1. 🇯🇵 Япония

2. 🇷🇺 Россия

3. 🇰🇷 Южная Корея

Дзюдо

Свыше 78 кг, женщины

1. 🇯🇵 Акира Соне

2. 🇨🇺 Идалис Ортис

3. 🇦🇿 Ирина Киндзерская

3. 🇫🇷 Романа Дико

Свыше 100 кг, мужчины

1. 🇨🇿 Лукаш Крпалек

2. 🇬🇪 Гурам Тушишвили

3. 🇷🇺 Тамерлан Башаев

3. 🇫🇷 Тедди Рине

Академическая гребля.

Одиночка, женщины

1. 🇳🇿 Эмма Твигг

2. 🇷🇺 Анна Пракатень

3. 🇦🇹 Магдалена Лобниг

Одиночка, мужчины

1. 🇬🇷 Стефанос Нтускос

2. 🇳🇴 Кьетиль Борш

3. 🇭🇷 Дамир Мартин

Восьмерка, женщины

1. 🇨🇦 Канада

2. 🇳🇿 Новая Зеландия

3. 🇨🇳 Китай

Восьмерка, мужчины

1. 🇳🇿 Новая Зеландия

2. 🇩🇪 Германия

3. 🇬🇧 Великобритания

Стрельба

Пневматический пистолет, 25 м, женщины

1. 🇷🇺 Виталина Бацарашкина

2. 🇰🇷 Ким Минчжи

3. 🇨🇳 Сяо Цзяжуисюань

Плавание

100 метров вольным стилем, женщины

1. 🇦🇺 Эмма Маккеон

2. 🇭🇰 Шивен Хоги

3. 🇦🇺 Кейт Кэмпбелл

200 м брасс, женщины

1. 🇿🇦 Татьяна Схунмакер

2. 🇺🇸 Лилли Кинг

3. 🇺🇸 Анни Лэйзор

200 метров на спине, мужчины

1. 🇷🇺 Евгений Рылов (Россия)

2. 🇺🇸 Райан Мерфи

3. 🇬🇧 Люк Гринбенк

Комплексный стиль, мужчины

1. 🇨🇳 Ван Шунь

2. 🇬🇧 Данкан Скотт

3. 🇨🇭 Жереми Депланш

Настольный теннис

Одиночный разряд, мужчины

1. 🇨🇳 Ма Лун

2. 🇨🇳 Фан Жендонг

3. 🇩🇪 Дмитрий Овчаров

Теннис

Парный разряд, мужчины

1. 🇭🇷 Никола Мектич и Мате Павич

2. 🇭🇷 Марин Чилич и Иван Додиг

3. 🇳🇿 Маркус Дэниэл и Майкл Винус

Прыжки на батуте

Личное первенство, женщины

1. 🇨🇳 Чжу Ксюин

2. 🇨🇳 Лю Линглинг

3. 🇬🇧 Брени Пейдж

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