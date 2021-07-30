Олимпиада-2020: результаты седьмого дня – 30 июля 2021 года
В седьмой день Олимпиады-2020 разыгран 21 комплект наград. Россия добавила шесть медалей в общий зачет, где идет на четвертом месте:
🥈 Анна Пракатень взяла серебро в женской одиночке в академической гребле.
🥇 Евгений Рылов стал победителем заплыва на 200 метров на спине.
🥇 Виталина Бацарашкина стала чемпионкой по стрельбе из пистолета с 25 метров.
🥈 Елена Осипова взяла серебро в стрельбе из лука.
🥉 Тамерлан Башаев стал бронзовым призером в дзюдо в категории свыше 100 кг.
🥈 Мужская сборная России взяла серебро в фехтовании на шпаге.
Стрельба из лука
Женщины
1. 🇰🇷 Ан Сан
2. 🇷🇺 Елена Осипова
3. 🇮🇹 Лючилла Боари
Легкая атлетика
10 000 м, мужчины
1. 🇪🇹 Селемон Барега
2. 🇺🇬 Джошуа Кипруи Чептегеи
3. 🇺🇬 Джейкоб Кайплимо
Бадминтон
Смешанные пары
1. 🇨🇳 Хуан Дунпин – Ван Илюй
2. 🇨🇳 Чжэн Сивэй – Хуан Яцион
3. 🇯🇵 Юта Ватанабе – Ариса Хигасино
Гребной слалом
Байдарка-одиночка, мужчина
1. 🇨🇿 Иржи Прскавец
2. 🇸🇰 Якуб Григар
3. 🇩🇪 Ханс Айгнер
Велоспорт
BMX, мужчины
1. 🇳🇱 Ник Кимманн
2. 🇬🇧 Ке Уайт
3. 🇨🇴 Карлос Альберто Рамирес Йепес
BMX, женщины
1. 🇬🇧 Бетани Шривер
2. 🇨🇴 Мариана Пахон
3. 🇳🇱 Мерел Смюлдерс
Фехтование
Командный турнир, шпага, мужчины
1. 🇯🇵 Япония
2. 🇷🇺 Россия
3. 🇰🇷 Южная Корея
Дзюдо
Свыше 78 кг, женщины
1. 🇯🇵 Акира Соне
2. 🇨🇺 Идалис Ортис
3. 🇦🇿 Ирина Киндзерская
3. 🇫🇷 Романа Дико
Свыше 100 кг, мужчины
1. 🇨🇿 Лукаш Крпалек
2. 🇬🇪 Гурам Тушишвили
3. 🇷🇺 Тамерлан Башаев
3. 🇫🇷 Тедди Рине
Академическая гребля.
Одиночка, женщины
1. 🇳🇿 Эмма Твигг
2. 🇷🇺 Анна Пракатень
3. 🇦🇹 Магдалена Лобниг
Одиночка, мужчины
1. 🇬🇷 Стефанос Нтускос
2. 🇳🇴 Кьетиль Борш
3. 🇭🇷 Дамир Мартин
Восьмерка, женщины
1. 🇨🇦 Канада
2. 🇳🇿 Новая Зеландия
3. 🇨🇳 Китай
Восьмерка, мужчины
1. 🇳🇿 Новая Зеландия
2. 🇩🇪 Германия
3. 🇬🇧 Великобритания
Стрельба
Пневматический пистолет, 25 м, женщины
1. 🇷🇺 Виталина Бацарашкина
2. 🇰🇷 Ким Минчжи
3. 🇨🇳 Сяо Цзяжуисюань
Плавание
100 метров вольным стилем, женщины
1. 🇦🇺 Эмма Маккеон
2. 🇭🇰 Шивен Хоги
3. 🇦🇺 Кейт Кэмпбелл
200 м брасс, женщины
1. 🇿🇦 Татьяна Схунмакер
2. 🇺🇸 Лилли Кинг
3. 🇺🇸 Анни Лэйзор
200 метров на спине, мужчины
1. 🇷🇺 Евгений Рылов (Россия)
2. 🇺🇸 Райан Мерфи
3. 🇬🇧 Люк Гринбенк
Комплексный стиль, мужчины
1. 🇨🇳 Ван Шунь
2. 🇬🇧 Данкан Скотт
3. 🇨🇭 Жереми Депланш
Настольный теннис
Одиночный разряд, мужчины
1. 🇨🇳 Ма Лун
2. 🇨🇳 Фан Жендонг
3. 🇩🇪 Дмитрий Овчаров
Теннис
Парный разряд, мужчины
1. 🇭🇷 Никола Мектич и Мате Павич
2. 🇭🇷 Марин Чилич и Иван Додиг
3. 🇳🇿 Маркус Дэниэл и Майкл Винус
Прыжки на батуте
Личное первенство, женщины
1. 🇨🇳 Чжу Ксюин
2. 🇨🇳 Лю Линглинг
3. 🇬🇧 Брени Пейдж
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