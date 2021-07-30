Напряженный триллер Олимпиады. Наша лучница проиграла золото только в последнем выстреле

Елене Осиповой 28 лет. Последние 13 лет она занимается стрельбой из лука после того, как в ее родном Таганроге открылась секция. До 15 лет Осипова играла в теннис.

Осипова говорит, что в стрельбу из лука лучше прийти поздно, чем рано. Это был ее осознанный выбор, который осчастливил ее.

«Больше всех меня поддерживает мама и родной дядя. С ними мне очень повезло. Мама спортсменкой никогда не была. Но она вовремя увидела, что я спортсмен, а не ученый, танцор или актер. Поняли, что меня тащить нужно именно туда.

Многие родственники, конечно, не до конца одобряют такой выбор, для них важнее, чтобы я создала семью. На протяжении многих лет я сталкиваюсь со стереотипным мышлением: надо выучиться, работать, выйти замуж. Все так живут, но они не знают, что можно жить по-другому и при этом быть счастливой».