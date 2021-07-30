Напряженный триллер Олимпиады. Наша лучница проиграла золото только в последнем выстреле
Елена Осипова выиграла вторую для России медаль в стрельбе из лука на Олимпиаде. Она занимала второе место в командных соревнованиях, теперь Осипова добралась до финала сама. И была очень близка к тому, чтобы победить.
Путь к финалу Осипова начала сложно (две победы по 6:4), но потом уверенно разогналась и до финала проиграла всего один сет. Хотя в квалификации она заняла только 21-е место. Например, лучшая среди россиянок Ксения Перова заняла восьмое место, но вылетела уже в 1/8.
1/8. vs 🇬🇧 Бриотни Питман (6:0).
1/4. vs 🇰🇷 Чхэ Ен Хан (7:1).
½. vs 🇮🇹 Лучилла Боари (6:0).
В финале Осиповой досталась лучшая лучница мира Сан Ан. Их матч получился очень сложным, счет по сетам был 5:5 (Сан Ан отыгралась с 3:5). И тогда пришлось разыгрывать золото через тай-брейк. Это один решающий выстрел.
Сначала стреляет Сан Ан. Она едва попала в десятку.
Осиповой тоже надо попадать максимально точно.
Но…Только восьмерка. И серебро Токио-2020.
Осипова с улыбкой приняла поражение.
Елене Осиповой 28 лет. Последние 13 лет она занимается стрельбой из лука после того, как в ее родном Таганроге открылась секция. До 15 лет Осипова играла в теннис.
Осипова говорит, что в стрельбу из лука лучше прийти поздно, чем рано. Это был ее осознанный выбор, который осчастливил ее.
«Больше всех меня поддерживает мама и родной дядя. С ними мне очень повезло. Мама спортсменкой никогда не была. Но она вовремя увидела, что я спортсмен, а не ученый, танцор или актер. Поняли, что меня тащить нужно именно туда.
Многие родственники, конечно, не до конца одобряют такой выбор, для них важнее, чтобы я создала семью. На протяжении многих лет я сталкиваюсь со стереотипным мышлением: надо выучиться, работать, выйти замуж. Все так живут, но они не знают, что можно жить по-другому и при этом быть счастливой».