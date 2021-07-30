Олимпиада-2020
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США впервые с 1920 года не выиграли медалей в теннисе на Олимпиаде. В течение девяти ОИ они были в числе призеров
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На Олимпиаде в Токио завершился матч за третье место в парном мужском разряде. 🇺🇸 Остин Крайчек и Теннис Сандгрен проиграли 🇳🇿 Маркусу Дэниэлу и Майклу Винусу и остались без медалей.
Это был последний матч на Олимпиаде, где теннисная сборная США могла выиграть медали. Ее представители вылетели из розыгрышей во всех других разрядах.
- В последний раз США не брали медали в теннисе в 1920 году. После этого на Олимпиадах они выигрывали минимум одну медаль.
- За этот период прошло девять Олимпийский игр, где теннис был включен в программу (1924, 1988-2020). На период с 1924 по 1988 год его исключали из программы.
- Всего у США 39 медалей в теннисе, 21 из которых золотая. После возвращения этого вида спорта на ОИ ни одна команда не набирала в нем больше медалей (24).
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