США впервые с 1920 года не выиграли медалей в теннисе на Олимпиаде. В течение девяти ОИ они были в числе призеров

На Олимпиаде в Токио завершился матч за третье место в парном мужском разряде. 🇺🇸 Остин Крайчек и Теннис Сандгрен проиграли 🇳🇿 Маркусу Дэниэлу и Майклу Винусу и остались без медалей.

Это был последний матч на Олимпиаде, где теннисная сборная США могла выиграть медали. Ее представители вылетели из розыгрышей во всех других разрядах.