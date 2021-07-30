Олимпиада-2020
#Олимпиада-2020
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🥈🇷🇺 Осипова взяла серебро в стрельбе из лука на Олимпиаде

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Елена Осипова проиграла в финале индивидуальных соревнований по стрельбе из лука 🇰🇷 Ан Сан – 5:6.

🥇 🇰🇷 Ан Сан

🥈🇷🇺 Елена Осипова

🥉🇮🇹 Лючилла Боари

На Олимпиаде это второе серебро России в стрельбе из лука. Предыдущее было в женских командных соревнованиях.

Всего у России теперь 32 медали: десять золотых, 13 серебряных и девять бронзовых. Она занимает четвертое место в общем зачете.

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Источник:
Гол.Ру
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