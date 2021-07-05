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Евро-2020: во сколько начало матча Англия – Дания, 7 июля 2021 года
05 июля, 10:46
Сборные Англии и Дании сыграют во втором полуфинале Евро-2020 в Лондоне на «Уэмбли». Матч пройдет 7 июля.
Начало – в 22:00 по московскому времени.
По пути к полуфиналу Англия заняла первое место в группе и обыграла в плей-офф Германию и Украину. Дания финишировала второй в своей группе и прошла Уэльс и Чехию.
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