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Евро-2020: во сколько начало матча Англия – Дания, 7 июля 2021 года

05 июля, 10:46

Сборные Англии и Дании сыграют во втором полуфинале Евро-2020 в Лондоне на «Уэмбли». Матч пройдет 7 июля.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

По пути к полуфиналу Англия заняла первое место в группе и обыграла в плей-офф Германию и Украину. Дания финишировала второй в своей группе и прошла Уэльс и Чехию.

Евро-2020: где смотреть матч Англия – Дания, 7 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: прогноз на матч Англия – Дания, 7 июля 2021 года

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