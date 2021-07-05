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Евро-2020: где смотреть матч Англия – Дания, 7 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
05 июля, 10:44
Во втором полуфинальном матче Евро-2020 встретятся сборные Англии и Дании. Матч пройдет в Лондоне. Он состоится 7 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Смотреть матч можно на Первом канале. Трансляция – в 21:45.
Англия не забила Дании за два прошлых матча ни одного гола. Обе игры состоялись в Лиге наций в 2020-м. На чемпионате Европы они последний раз встречались в 1992 году и сыграли вничью 0:0. Тот турнир выиграла Дания, а Англия не вышла из группы.
Евро-2020: во сколько начало матча Англия – Дания, 7 июля 2021 года
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