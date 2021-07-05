Евро-2020: где смотреть матч Англия – Дания, 7 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Во втором полуфинальном матче Евро-2020 встретятся сборные Англии и Дании. Матч пройдет в Лондоне. Он состоится 7 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть матч можно на Первом канале. Трансляция – в 21:45.