Евро-2020
Англия
Дания
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#Евро-2020 #Англия #Дания

Евро-2020: где смотреть матч Англия – Дания, 7 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

05 июля, 10:44

Во втором полуфинальном матче Евро-2020 встретятся сборные Англии и Дании. Матч пройдет в Лондоне. Он состоится 7 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть матч можно на Первом канале. Трансляция – в 21:45.

Матч завершен
Англия
Кьер 39
Кейн 104
2:1
Матч завершен
Дания
Дамсгор 30

Англия не забила Дании за два прошлых матча ни одного гола. Обе игры состоялись в Лиге наций в 2020-м. На чемпионате Европы они последний раз встречались в 1992 году и сыграли вничью 0:0. Тот турнир выиграла Дания, а Англия не вышла из группы.

Евро-2020: во сколько начало матча Англия – Дания, 7 июля 2021 года

Евро-2020: прогноз на матч Англия – Дания, 7 июля 2021 года

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