Евро-2020: прогноз на матч Англия – Дания, 7 июля 2021 года

Англия сыграет против Дании во втором полуфинале Евро-2020. Матч состоится в Лондоне на «Уэмбли» и пройдет 7 июля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа Англии – 1,74

Ничья – 3,7

Победа Дании – 5,55

Проход Англии в финал – 1,33

Проход Дании в финал – 3,32

Гарет Саутгейт, скорее всего, вернет расстановку Англии к 4-2-3-1, а в стартовом составе Сака выйдет вместо Санчо. В остальном изменений пока не планируется.

Дания вряд ли поменяет состав даже с учетом выздоровления Поульсена и Васса и наверняка выстроит ту же схему, что и в матче с Чехией.

Англия до сих пор не пропустила ни одного гола на турнире, тогда как больше Дании забивали только испанцы. Сделали это у датчан семь разных игроков.

Евро-2020: где смотреть матч Англия – Дания, 7 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Англия – Дания, 7 июля 2021 года