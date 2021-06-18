Евро-2020
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#Евро-2020 #Шотландия #Словакия #Англия #Хорватия #Швеция #Чехия

Чехия лидирует в группе D, Англия идет второй. Хорватия и Шотландия набрали первые очки

вчера, 23:59

В группе D Евро-2020 закончились матчи второго тура. Результаты:

Матч завершен
Хорватия
Перишич 47
1:1
Матч завершен
Чехия
Шик 37
Матч завершен
Англия
0:0
Матч завершен
Шотландия

Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так после первого тура выглядит ситуация в группе D:

все таблицы Евро

Расписание третьего тура:

Хорватия – Шотландия. 22 июня, 22:00 по Москве.

Чехия – Англия. 22 июня, 22:00 по Москве.

 

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