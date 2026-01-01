Уилл Смит

Дата рождения
25 сентября 1968 г.
Инфо
Американский актер, режиссер и хип-хоп исполнитель
Лента
Материалы
Первая роль Уилла Смита после скандала на «Оскаре» – как он сыграл в фильме, который постоянно откладывается
#Уилл Смит
20 пар актеров, которые влюбились друг в друга, играя на съемках влюбленных
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#кино
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В новом «Диверсанте» появится умерший 12 лет назад актер Галкин – через технологию дипфейка. Довольны не все
#Владислав Галкин
Чем закончился скандал с Уиллом Смитом: десятилетний запрет на посещение «Оскара», остановка съемок фильма с главной ролью
#Уилл Смит
Что такое алопеция – болезнь жены Уилла Смита: почему она возникает, как лечить и обязательно ли брить голову наголо
#Уилл Смит
Разбираем детали скандала с ударом Уилла Смита на «Оскаре»: постановка или нет, что говорят участники, как Крис Рок раньше уже шутил про жену
#Оскар
Игра: угадайте роль Уилла Смита по кадру
#Уилл Смит
Уилл Смит ударил комика на сцене «Оскара» за шутку о его жене, затем получил премию и заплакал во время речи
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#Оскар
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Все номинанты на «Оскар»-2022: полный список
#Оскар-2022
«Спартак» – это комедия о юности Уилла Смита. Так видит «Лестер», который постоянно анонсирует матчи отсылками к ситкомам
#Лестер
«У меня есть два Майкла Джордана!» Посмотрите трейлер фильма, где Уилл Смит играет помешанного на успехе отца сестер Уильямс
#Теннис