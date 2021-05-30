Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру

Алонсо – спортивная семья: внук и дед поиграли в «Реале» и шутили над отцом, который выступал за «Атлетико»

История такая:

1. Маркитос отыграл в «Реале» 8 лет, провел 190 матчей за клуб и выиграл пять КЕЧ.

2. Его сын Маркос Алонсо Пенья начинал карьеру в молодежке «Реала», но не попал в основу. Лучшие годы он провел в «Атлетико» и «Барселоне» и лишь раз был близок к победе в Кубке европейских чемпионов – в сезоне-1985/86 «Барса» проиграла «Стяуа» в финале.

3. Его внук Маркос Алонсо тоже был в молодежке «Реала», провел 1 матч за взрослую команду, а потом уехал в «Болтон» (в 2010-м). Спустя шесть лет карьера привела его в «Челси». Спустя еще пять лет он взял Лигу чемпионов.

Про семью Маркос Алонсо (который сейчас в «Челси») рассказывал так: «Когда я сыграл первый матч за «Реал», мы сразу же собрались с семьей. Что мы делали? Мы с дедушкой шутили над папой. В семье была легенда «Реала», внук, который выступает за команду, и игрок «Атлетико», который предал семью. Ха-ха-ха, разумеется, это не так, он никого не предавал».

Маркитос умер в 2012 году. После этого об отношениях деда и внука рассказал Алонсо-отец:

«Маркос [сын] часами мог слушать рассказы дедушки о футболе. Он тренировался в «Реале» уже в век технологий, когда после каждой игры молодежным командам давали видеозаписи. Сын прибегал к Маркосу и просил разобрать его действия на ошибки.

Да, я помню их шутки про мое прошлое в «Атлетико». Но это всего лишь шутки. У них были идеальные взаимоотношения – они отлично ладили и понимали друг друга».