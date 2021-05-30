Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
«Челси» – победитель Лиги чемпионов. И один из триумфаторов – Маркос Алонсо. Его статистика в «Челси»:
- 5 лет.
- 166 матчей.
- Победа в АПЛ.
- Победа в Кубке Англии.
- Трофей Лиги Европы.
- Кубок ЛЧ.
И это шестая победа в ЛЧ для семьи Алонсо. Его дед Маркитос (хотя его тоже звали Маркосом Алонсо) брал этот трофей 5 раз, когда турнир был еще Кубком европейских чемпионов. И это первый случай в истории футбола, когда в Лиге чемпионов победил внук обладателя Кубка чемпионов.
Алонсо – спортивная семья: внук и дед поиграли в «Реале» и шутили над отцом, который выступал за «Атлетико»
История такая:
1. Маркитос отыграл в «Реале» 8 лет, провел 190 матчей за клуб и выиграл пять КЕЧ.
2. Его сын Маркос Алонсо Пенья начинал карьеру в молодежке «Реала», но не попал в основу. Лучшие годы он провел в «Атлетико» и «Барселоне» и лишь раз был близок к победе в Кубке европейских чемпионов – в сезоне-1985/86 «Барса» проиграла «Стяуа» в финале.
3. Его внук Маркос Алонсо тоже был в молодежке «Реала», провел 1 матч за взрослую команду, а потом уехал в «Болтон» (в 2010-м). Спустя шесть лет карьера привела его в «Челси». Спустя еще пять лет он взял Лигу чемпионов.
Про семью Маркос Алонсо (который сейчас в «Челси») рассказывал так: «Когда я сыграл первый матч за «Реал», мы сразу же собрались с семьей. Что мы делали? Мы с дедушкой шутили над папой. В семье была легенда «Реала», внук, который выступает за команду, и игрок «Атлетико», который предал семью. Ха-ха-ха, разумеется, это не так, он никого не предавал».
Маркитос умер в 2012 году. После этого об отношениях деда и внука рассказал Алонсо-отец:
«Маркос [сын] часами мог слушать рассказы дедушки о футболе. Он тренировался в «Реале» уже в век технологий, когда после каждой игры молодежным командам давали видеозаписи. Сын прибегал к Маркосу и просил разобрать его действия на ошибки.
Да, я помню их шутки про мое прошлое в «Атлетико». Но это всего лишь шутки. У них были идеальные взаимоотношения – они отлично ладили и понимали друг друга».
Истории Маркоса Алонсо про деда: про помощь выбора позиции, отнятое внимание и спасение карьеры
⚽️ Маркос Алонсо рассказывал: «В детстве дедушка много ходил на мои матчи. Я и гордился такими моментами, и не любил их. Потому что все пришедшие зрители узнавали дедушку и просили фотографии, автографы. Все внимание переходило к нему – люди забывали о наших матчах».
➡️ Изначально Маркос Алонсо хотел идти в нападение. Но его отговорил дед. Дальше – слова Маркоса Алонсо: «Дедушка тогда сказал мне: «Я буду с тобой честным: ты не очень хорошо чувствуешь моменты, чтобы стать отменным нападающим». У тебя есть скорость и умение играть корпусом – это качества хорошего защитника. Но в нападение я бы тебе не советовал идти».
В последний раз Алонсо сыграл нападающего еще в «Кастилье». С того момента он без перерыва бороздит фланги защиты.
📺 «Мое любимое время из детства – просмотр матчей с дедушкой. Он выключал звук и комментировал его сам. Но иногда было очень смешно, когда обычные комментарии превращались в безостановочную критику».
🤝 «Дедушка Маркос – главный человек в моей карьере. Он помог определиться мне с амплуа и посоветовал уходить в «Болтон», когда поступило предложение. Я помню тот разговор: «Маркос, в «Реале» очень сложно закрепиться, у тебя очень много сильных конкурентов. Тебе решать, но я бы выбрал вариант с переездом в Англию. Можно ли сказать, что он спас карьеру одним разговором? Да, наверное, это так».
Какие еще семьи брали Лигу чемпионов?
Так, чтобы дедушка и внук – такого не было. А вот отцы и сыновья выигрывали этот трофей. Самые яркие примеры:
• Карлес и Серхио Бускетсы. Первый брал турнир в сезоне-1991/92. Второй – в сезоне-2008/09, 2010/11 и 2014/15.
• Чезаре (1962/63) и Паоло Мальдини (1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07).
• Зинедин (2002) и Люка (2016/17) Зиданы. Этот пример отличается от двух предыдущих. Зинедин Зидан выигрывал турнир и в статусе игрока, и в статусе тренера. Люка взял ЛЧ, когда был запасным вратарем «Реала» в период первого тренерство отца. В случаях Бускетсов и Мальдини и отцы, и сыновья играли важные роли в своих клубах.