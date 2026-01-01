Маркос Алонсо

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Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
#Маркос Алонсо
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Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
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