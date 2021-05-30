Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ

29 мая «Челси» взял кубок Лиги чемпионов. Один из победителей турнира – защитник Маркос Алонсо. У Алонсо очень спортивная семья:

1. Деда звали Маркосом Алонсо. Он провел за «Реал» около 200 матчей и 5 раз брал Кубок чемпионов.

2. Отец – тоже Маркос Алонсо. Тот запомнился игрой за «Атлетико» и «Барсу», но он лишь доходил до финала Кубка чемпионов.

Впервые в истории внук победителя Кубка европейских чемпионов завоевывает ЛЧ.