Маркос Алонсо
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#Маркос Алонсо #Челси #Лига чемпионов #Реал

Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ

2 часа назад

29 мая «Челси» взял кубок Лиги чемпионов. Один из победителей турнира – защитник Маркос Алонсо. У Алонсо очень спортивная семья:

1. Деда звали Маркосом Алонсо. Он провел за «Реал» около 200 матчей и 5 раз брал Кубок чемпионов.

2. Отец – тоже Маркос Алонсо. Тот запомнился игрой за «Атлетико» и «Барсу», но он лишь доходил до финала Кубка чемпионов.

Впервые в истории внук победителя Кубка европейских чемпионов завоевывает ЛЧ.

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Источник:
твиттер Opta
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