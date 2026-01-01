Сент-Луис

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Хоккей
Тарасенко прервал результативную серию из семи матчей за «Сент-Луис». У него 11 очков в этих играх
#Владимир Тарасенко
Хоккей
Сезон НХЛ впервые в истории стартовал с пяти побед подряд у четырех клубов
#НХЛ
Хоккей
Тарасенко впервые с 2019 года сделал дубль в регулярном чемпионате НХЛ. Он дважды забил «Лос-Анджелесу»
#Владимир Тарасенко
Хоккей
Четыре российских нападающих «Сент-Луиса» набрали очки в одном матче. С 2012 года ни в одной команде НХЛ не было такого
#Сент-Луис
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Костин появился в матче НХЛ впервые с 2019 года. За сезон вышли 52 русских игрока – это лучший показатель за 15 лет
#Клим Костин
Хоккей
Тарасенко забил в НХЛ впервые с октября 2019 года. В этом сезоне он сыграл три матча
#Владимир Тарасенко
Хоккей
«Колорадо» разгромил «Сент-Луис» со счетом 8:0. Два дня назад было поражение
#НХЛ
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Хоккей
Стартовые матчи НХЛ сезона-2020/21 установили рекорд по числу телезрителей в США и в Канаде
#НХЛ
Хоккей
Хоккеист «Тампы» Марун победил в двух финалах Кубка Стэнли подряд
#Патрик Марун
Хоккей
Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел из плей-офф
#Ванкувер
Хоккей
«Сент-Луис» взял форму Боумистера на выездную игру. Игрок попал в больницу после сердечного приступа
#Джей Боумистер
Хоккей
Так креативно Кубок Стэнли еще не использовали. Игрок «Сент-Луиса» приготовил спагетти и накормил из трофея собственных собак
#Сент-Луис
Хоккей
Тарасенко и Барбашев выиграли с «Сент-Луисом» первый для него Кубок Стэнли. В январе клуб был официально худшим в лиге
#НХЛ
Хоккей
Судьи ошибочно засчитали победный гол в ворота «Бостона». «Сент-Луису» до победы в Кубке Стэнли остался один матч
#НХЛ