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Хоккей
Тарасенко прервал результативную серию из семи матчей за «Сент-Луис». У него 11 очков в этих играх
#Владимир Тарасенко
05 ноября 2021, 09:55
Хоккей
Сезон НХЛ впервые в истории стартовал с пяти побед подряд у четырех клубов
#НХЛ
26 октября 2021, 11:48
Хоккей
Тарасенко впервые с 2019 года сделал дубль в регулярном чемпионате НХЛ. Он дважды забил «Лос-Анджелесу»
#Владимир Тарасенко
26 октября 2021, 10:21
Хоккей
Четыре российских нападающих «Сент-Луиса» набрали очки в одном матче. С 2012 года ни в одной команде НХЛ не было такого
#Сент-Луис
19 октября 2021, 15:54
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
14 мая 2021, 10:44
Хоккей
Костин появился в матче НХЛ впервые с 2019 года. За сезон вышли 52 русских игрока – это лучший показатель за 15 лет
#Клим Костин
13 мая 2021, 11:04
Хоккей
Тарасенко забил в НХЛ впервые с октября 2019 года. В этом сезоне он сыграл три матча
#Владимир Тарасенко
13 марта 2021, 08:53
Хоккей
«Колорадо» разгромил «Сент-Луис» со счетом 8:0. Два дня назад было поражение
#НХЛ
16 января 2021, 07:39
1
Хоккей
Стартовые матчи НХЛ сезона-2020/21 установили рекорд по числу телезрителей в США и в Канаде
#НХЛ
15 января 2021, 20:54
Хоккей
Хоккеист «Тампы» Марун победил в двух финалах Кубка Стэнли подряд
#Патрик Марун
29 сентября 2020, 10:39
Хоккей
Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел из плей-офф
#Ванкувер
22 августа 2020, 11:02
Хоккей
«Сент-Луис» взял форму Боумистера на выездную игру. Игрок попал в больницу после сердечного приступа
#Джей Боумистер
14 февраля 2020, 10:47
Хоккей
Так креативно Кубок Стэнли еще не использовали. Игрок «Сент-Луиса» приготовил спагетти и накормил из трофея собственных собак
#Сент-Луис
16 июля 2019, 21:00
Хоккей
Тарасенко и Барбашев выиграли с «Сент-Луисом» первый для него Кубок Стэнли. В январе клуб был официально худшим в лиге
#НХЛ
13 июня 2019, 09:26
Хоккей
Судьи ошибочно засчитали победный гол в ворота «Бостона». «Сент-Луису» до победы в Кубке Стэнли остался один матч
#НХЛ
07 июня 2019, 10:34