Костин появился в матче НХЛ впервые с 2019 года. За сезон вышли 52 русских игрока – это лучший показатель за 15 лет

«Сент-Луис» разгромил «Миннесоту» (4:0) в матче регулярного сезона НХЛ. В этой игре за команду сыграл форвард Клим Костину.

Костину 22 года. Он вышел в матче НХЛ впервые с 2019 года. Большую часть этого сезона Костин провел в омском «Авангарде».

Он возвращался в НХЛ в статусе обладателя Кубка Гагарина. Поборется и за Кубок Стэнли: «Сент-Луис» проходит в плей-офф.

Официальный сайт НХЛ пишет, что Костин стал 52-м игроком из России в этом сезоне НХЛ. Такого не было с сезона-2005/06, когда ввели потолок зарплат.