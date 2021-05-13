Клим Костин
НХЛ
Сент-Луис
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#Клим Костин #НХЛ #Сент-Луис

Костин появился в матче НХЛ впервые с 2019 года. За сезон вышли 52 русских игрока – это лучший показатель за 15 лет

час назад

«Сент-Луис» разгромил «Миннесоту» (4:0) в матче регулярного сезона НХЛ. В этой игре за команду сыграл форвард Клим Костину.

Костину 22 года. Он вышел в матче НХЛ впервые с 2019 года. Большую часть этого сезона Костин провел в омском «Авангарде».

Он возвращался в НХЛ в статусе обладателя Кубка Гагарина. Поборется и за Кубок Стэнли: «Сент-Луис» проходит в плей-офф.

Официальный сайт НХЛ пишет, что Костин стал 52-м игроком из России в этом сезоне НХЛ. Такого не было с сезона-2005/06, когда ввели потолок зарплат.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт НХЛ
С чем Костин сталкивался в «Авангарде»
«Авангард» – уникальный чемпион с двумя городами. Команды нет в родном Омске – но там фанаты танцуют ночью и переименуют улицу
Как развивается «Авангард». Строит новую арену, зовет Моуринью, заботится об интеллекте игроков
«Авангард» впервые стал чемпионом КХЛ. Сумасшедший сезон с приходом Ковальчука, потерей капитана, лакросс-голом Шумакова и рекордом Буше
Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
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