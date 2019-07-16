Так креативно Кубок Стэнли еще не использовали. Игрок «Сент-Луиса» приготовил спагетти и накормил из трофея собственных собак

Хоккеисты «Сент-Луиса» возят Кубок Стэнли по разным местам. 23-летний хоккеист Робби Фаббри необычно распорядился такой наградой. Он привез Кубок в город Миссисауга, где посетил местную больницу. Там у Фаббри лежит дедушка – они вместе порадовались успеху «Сент-Луиса».

Перед этим у Фаббри было трехчасовое мероприятие в его бывшей школе. Интереснее всего хоккеист провел время в доме у бабушки. Там он накормил спагетти по собственному рецепту двух своих собак – они ели прямо из Кубка Стэнли. Сам Фаббри и его бабушка поели из Кубка Стэнли фрикадельки. Так трофеем не пользовался еще ни один хоккеист.