Так креативно Кубок Стэнли еще не использовали. Игрок «Сент-Луиса» приготовил спагетти и накормил из трофея собственных собак
Хоккеисты «Сент-Луиса» возят Кубок Стэнли по разным местам. 23-летний хоккеист Робби Фаббри необычно распорядился такой наградой. Он привез Кубок в город Миссисауга, где посетил местную больницу. Там у Фаббри лежит дедушка – они вместе порадовались успеху «Сент-Луиса».
Перед этим у Фаббри было трехчасовое мероприятие в его бывшей школе. Интереснее всего хоккеист провел время в доме у бабушки. Там он накормил спагетти по собственному рецепту двух своих собак – они ели прямо из Кубка Стэнли. Сам Фаббри и его бабушка поели из Кубка Стэнли фрикадельки. Так трофеем не пользовался еще ни один хоккеист.
В этой истории интересен и еще один итог. Весь сезон Робби Фаббри мучился со здоровьем, поэтому всего за год сыграл 42 матча. Продление его контракта было под вопросом, но все завершилось хорошо. В июле «Сент-Луис» дал Фаббри новое однолетнее соглашение на 900 тысяч долларов. Теперь ему отдыхается еще спокойнее.
Фаббри не первым взял Кубок Стэнли себе в пользование. Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело играл с друзьями в гольф, а на игру естественно взял трофей. Сам он очень радовался такой возможности вырваться из привычного ритма и просто отдохнуть с друзьями. Потом Пьетранджело вернулся домой – там на Кубке Стэнли уже висли его дети.