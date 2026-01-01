Алекс Пьетранджело

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Так креативно Кубок Стэнли еще не использовали. Игрок «Сент-Луиса» приготовил спагетти и накормил из трофея собственных собак
#Сент-Луис
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