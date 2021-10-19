Четыре российских нападающих «Сент-Луиса» набрали очки в одном матче. С 2012 года ни в одной команде НХЛ не было такого

«Сент-Луис» обыграл «Аризону» в матче НХЛ (7:4). Все четыре российских нападающих «Сент-Луиса» набрали в этой игре очки:

Клим Костин – две шайбы. Это его первый выход в старте в сезоне и сделал первый дубль в НХЛ. Между его голами прошло 47 секунд.

Иван Барбашев – одна шайба. За два матча сезона у него теперь два очка: гол и ассист.

Павел Бучневич – одна шайба. Забил первый год за «Сент-Луис», а вскоре после этого получил удаление до конца матча за удар соперника головой.

Владимир Тарасенко – один ассист. Набрал свое первое очко во втором матче сезона.

Впервые с 2009 года четыре форварда из России, играющие за одну команду, набирают очки в матче. В последний раз подобное было в «Вашингтоне», где играли Александр Овечкин, Александр Семин, Виктор Козлов и Сергей Федоров. Они набирали очки семь раз по ходу регулярного чемпионата-2008/09 и дважды в плей-офф.

В 2019 году была похожая ситуация с игроками из России: в составе «Оттавы» очки набрали четыре российских хоккеиста. Но это были игроки разных амплуа.