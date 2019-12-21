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Фрайбург
Фрайбург
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Сайт
www.scfreiburg.com/
Страна
Германия
Стадион
Мэйдж-Солар
Тренер
Кристиан Штрайх
К. Штрайх
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Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая, 11:45
Игроки «Фрайбурга» праздновали голы локтями 💪🏻
#Фрайбург
16 мая, 20:20
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол
#Джошуа Зиркзее
21 декабря 2019, 22:54
Филипп набивает статистику через пенальти, хотя до «Динамо» был в них неудачником
#Максимилиан Филипп
02 декабря 2019, 14:45
В Бундеслиге капитан сбил с ног тренера соперника и спровоцировал большой конфликт. После игры все сразу помирились
#Бундеслига
11 ноября 2019, 14:40
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
01 октября 2019, 13:00
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
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