Вильярреал - Осасуна: 17 октября 2021 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
-:-

Вильярреал - Осасуна: 17 октября 2021 смотреть онлайн

Осасуна
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Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
17 окт. 2021, -:- МСК
17.10.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Вильярреал
1 : 2
Осасуна
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Вильярреал
1
Осасуна
2
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Осасуна
1 : 3
Вильярреал
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Осасуна
1
Вильярреал
3
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:30
Вильярреал
3
Осасуна
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 22:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 22:00
Осасуна
2
Вильярреал
1
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
Осасуна
1 : 4
Вильярреал
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
Осасуна
1
Вильярреал
4
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 19:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 19:30
Вильярреал
3
Осасуна
1
04.02.2014 04 февр. 2014 вт -:-
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
04.02.2014 04 февр. 2014 вт -:-
Вильярреал
3
Осасуна
1
01.09.2013 01 сент. 2013 вс -:-
Осасуна
0 : 3
Вильярреал
01.09.2013 01 сент. 2013 вс -:-
Осасуна
0
Вильярреал
3
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 22:59
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 22:59
Вильярреал
1
Осасуна
1
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 20:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 20:00
Осасуна
2
Вильярреал
1
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:55
Осасуна
1 : 0
Вильярреал
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:55
Осасуна
1
Вильярреал
0
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:00
Вильярреал
4 : 2
Осасуна
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:00
Вильярреал
4
Осасуна
2
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
Вильярреал
0 : 2
Осасуна
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
Вильярреал
0
Осасуна
2
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
Осасуна
1 : 1
Вильярреал
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
Осасуна
1
Вильярреал
1
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:00
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:00
Вильярреал
1
Осасуна
1
31.08.2008 31 авг. 2008 вс 20:00
Осасуна
1 : 1
Вильярреал
31.08.2008 31 авг. 2008 вс 20:00
Осасуна
1
Вильярреал
1
02.03.2008 02 марта 2008 вс 21:00
Вильярреал
0 : 0
Осасуна
02.03.2008 02 марта 2008 вс 21:00
Вильярреал
0
Осасуна
0
07.10.2007 07 окт. 2007 вс 18:00
Осасуна
3 : 2
Вильярреал
07.10.2007 07 окт. 2007 вс 18:00
Осасуна
3
Вильярреал
2

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