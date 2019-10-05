Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Ронкалья 46
Авила 79
2:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Торрес 5
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
5 окт. 2019, 22:00 МСК
5.10.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
90
6
Ойер
Ойер
90
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
46'
46'
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
8
Мерида
Фран Мерида
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
22
Адриан
Адриан
90
9
Авила
Луис Авила
79'
79'
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
3
Навас
Рауль Навас
20
Брашанац
Дарко Брашанац
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
27
Монкайола
Хон Монкайола
7
Кардона
Марк Кардона
18
Вильяр
Хуан Вильяр
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
4
Торрес
Пау Торрес
5'
5'
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
8
Касорла
Санти Касорла
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
7
Морено
Жерар Морено
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
6
Мори
Рамиро Мори
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
23
Гомес
Мойзес Гомес
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос