Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Алькасер 45
Пенья 54
Касорла 59
3:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Эрнандес 48
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
2 февр. 2020, 20:30 МСК
2.02.2020, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Мори
Рамиро Мори
90
8
Касорла
Санти Касорла
59'
59'
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
20
Пенья
Рубен Пенья
54'
54'
90
17
Алькасер
Пако Алькасер
45'
45'
90
7
Морено
Жерар Морено
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
Осасуна
мин
1
Эррера
Серхио Эррера
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
48'
48'
90
21
Перес
Иньиго Перес
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
7
Кардона
Марк Кардона
90
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
4
Гарсия
Унаи Гарсия
8
Мерида
Фран Мерида
22
Адриан
Адриан
11
Гальего
Энрик Гальего
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц