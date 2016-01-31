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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
0:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Санабрия 49
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
31 янв. 2016, 18:00 МСК
31.01.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
25
Райан
Мэтью Райан
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
23
Абденнур
Аймен Абденнур
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
8
Фегули
Софиан Фегули
90
15
Перес
Энцо Перес
73
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
12
Данило
Данило
51
7
Негредо
Альваро Негредо
90
11
Пьятти
Пабло Пьятти
52
Запасные
24
Хауме
Хауме
2
Канселу
Жоау Канселу
4
Сантос
Адерлан Сантос
10
Парехо
Даниэль Парехо
20
де Пауль
Родриго де Пауль
17
Родриго
Родриго
16
Баккали
Закария Баккали
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
21
Враньеш
Огнен Враньеш
90
28
Мере
Хорхе Мере
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
19
Кармона
Карлос Кармона
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
90
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
90
33
Нди
Дани Нди
77
20
Санабрия
Антонио Санабрия
49'
49'
84
23
Джони
Джони
87
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
3
Менендес
Алекс Менендес
17
Омар
Омар
22
Перес
Пабло Перес
25
Халилович
Ален Халилович
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
16
Кастро
Карлос Кастро