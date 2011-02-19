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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
0:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
19 февр. 2011, 20:00 МСК
19.02.2011, 20:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Мата
Хуан Мата
69
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
55
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Адурис
Ариц Адурис
79
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Наварро
Давид Наварро
0
Бруно
Бруно
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Банега
Эвер Банега
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
0
Жонас
Жонас
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
89
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
83
0
Сангой
Гастон Сангой
72
Запасные
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Кармело
Кармело
0
Ново
Начо Ново
0
Билич
Мате Билич