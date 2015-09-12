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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Алькасер 90
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
12 сент. 2015, 19:15 МСК
12.09.2015, 19:15 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
11
Лора
Альберто Лора
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
90
17
Омар
Омар
61
30
Перес
Пабло Перес
82
25
Халилович
Ален Халилович
70
20
Санабрия
Антонио Санабрия
90
23
Джони
Джони
90
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
15
Канелья
Роберто Канелья
28
Мере
Хорхе Мере
10
Касес
Начо Касес
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
19
Кармона
Карлос Кармона
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
Валенсия
мин
26
Хауме
Хауме
90
23
Абденнур
Аймен Абденнур
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
2
Канселу
Жоау Канселу
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
8
Фегули
Софиан Фегули
90
35
Перес
Энцо Перес
67
7
Негредо
Альваро Негредо
75
11
Пьятти
Пабло Пьятти
82
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
6
Орбан
Лукас Орбан
21
Гомеш
Андре Гомеш
20
де Пауль
Родриго де Пауль
17
Родриго
Родриго
9
Алькасер
Пако Алькасер
90'
16
Баккали
Закария Баккали