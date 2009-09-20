Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Вилья 23
Вилья 60
2:2
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 7
Арнолен 88
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
20 сент. 2009, 22:00 МСК
20.09.2009, 22:00 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Матье
Жереми Матье
67
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Банега
Эвер Банега
73
0
Сильва
Давид Сильва
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
57
0
Вилья
Давид Вилья
23'
60'
23', 60'
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Хоакин
Хоакин
0
Мичел
Мичел
0
Жигич
Никола Жигич
0
Мику
Мику
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Херард
Херард
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
88'
88'
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
71
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
60
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
29
0
Баррал
Давид Баррал
7'
7'
90
Запасные
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Камачо
Диего Камачо
0
Матео
Кике Матео
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран