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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 35
Билич 71
2:3
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сильва 18
Вилья 55
Мата 88
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
12 апр. 2009, 18:00 МСК
12.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Мичел
Мичел
82
0
Кармело
Кармело
86
0
Моран
Луис Моран
65
0
Баррал
Давид Баррал
35'
35'
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Херард
Херард
0
Камара
Рауль Камара
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Билич
Мате Билич
71'
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
81
0
Алексис
Алексис
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Сильва
Давид Сильва
18'
18'
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
72
0
Мата
Хуан Мата
88'
88'
90
0
Вилья
Давид Вилья
55'
55'
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Мигел
Луис Мигел
0
Карлето
Тиаго Карлето
0
Бараха
Рубен Бараха
0
Висенте
Висенте
0
Хоакин
Хоакин
0
Морьентес
Фернандо Морьентес