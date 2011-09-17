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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 30
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
17 сент. 2011, 19:00 МСК
17.09.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
78
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Альварес
Серхио Альварес
90
0
Каштру
Андре Каштру
57
0
Ново
Начо Ново
57
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Лора
Альберто Лора
0
Трехо
Оскар Трехо
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Кармело
Кармело
0
Леон
Рикардо Леон
0
Сангой
Гастон Сангой
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Каналес
Серхио Каналес
79
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
30'
30'
69
0
Жонас
Жонас
61
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Матье
Жереми Матье
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Коста
Тино Коста
0
Адурис
Ариц Адурис
0
Пьятти
Пабло Пьятти