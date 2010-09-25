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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Топал 7
Сольдадо 10
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
25 сент. 2010, 19:00 МСК
25.09.2010, 19:00 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
79
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Моран
Луис Моран
37
0
Сангой
Гастон Сангой
69
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Ново
Начо Ново
0
Баррал
Давид Баррал
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Мата
Хуан Мата
71
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
0
Топал
Мехмет Топал
7'
7'
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Адурис
Ариц Адурис
61
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
10'
10'
90
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Матье
Жереми Матье
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Коста
Тино Коста