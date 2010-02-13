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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 6
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Мата 76
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
13 февр. 2010, 20:00 МСК
13.02.2010, 20:00 МСК
суббота
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
6'
6'
87
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Портилья
Кристиан Портилья
90
0
Кармело
Кармело
72
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Билич
Мате Билич
90
Запасные
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Смилянич
Милан Смилянич
0
Камачо
Диего Камачо
0
Матео
Кике Матео
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Бруно
Бруно
64
0
Мата
Хуан Мата
76'
76'
84
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Сильва
Давид Сильва
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
64
0
Вилья
Давид Вилья
90
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Мигел
Луис Мигел
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Бараха
Рубен Бараха
0
Хоакин
Хоакин
0
Жигич
Никола Жигич