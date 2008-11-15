Матч завершен
Валенсия
Валенсия
2:3
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
15 нояб. 2008, 23:55 МСК
15.11.2008, 23:55 МСК
суббота
Составы