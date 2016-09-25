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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 8
Фальке 53
Фальке 65
3:1
Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 55
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
25 сент. 2016, 13:30 МСК
25.09.2016, 13:30 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
22
Оби
Жоэль Оби
23
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
62
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
4
Кастан
Леандро Кастан
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
90
31
Бойе
Лукас Бойе
90
9
Белотти
Андреа Белотти
8'
8'
90
14
Фальке
Яго Фальке
65'
53'
65'
53'
77
Запасные
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
1
Паделли
Даниэле Паделли
24
Моретти
Эмилиано Моретти
5
Бово
Чезаре Бово
8
Базелли
Даниэле Базелли
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
10
Льяич
Адем Льяич
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
30
Араму
Маттиа Араму
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
13
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
71
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
45
9
Джеко
Эдин Джеко
90
8
Перотти
Диего Перотти
81
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
3
Жуан
Жуан
33
Эмерсон
Эмерсон
17
Сек
Мустафа Сек
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
55'
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
7
Итурбе
Хуан Итурбе