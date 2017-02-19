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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 10
Салах 17
Паредес 65
Наингголан 90
4:1
Матч завершен
Торино
Турин
Лопес 84
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
19 февр. 2017, 20:00 МСК
19.02.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
74
3
Жуан
Жуан
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90'
90'
90
6
Строотман
Кевин Строотман
82
5
Паредес
Леандро Паредес
65'
65'
90
13
Перес
Бруно Перес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
10'
10'
90
11
Салах
Мохамед Салах
17'
17'
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
15
Вермален
Томас Вермален
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
21
Мариу Руй
Мариу Руй
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
7
Гренье
Клеман Гренье
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
8
Перотти
Диего Перотти
Торино
мин
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
21
Харт
Джо Харт
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
25
Лукич
Саша Лукич
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
70
10
Льяич
Адем Льяич
79
9
Белотти
Андреа Белотти
90
14
Фальке
Яго Фальке
58
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
93
Айети
Арлинд Айети
26
Авелар
Данило Авелар
6
Аква
Африйе Аква
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
84'
19
Итурбе
Хуан Итурбе
31
Бойе
Лукас Бойе