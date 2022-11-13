Рома - Торино: 13 ноября 2022 смотреть онлайн
Рома
Рим
-:-

Рома - Торино: 13 ноября 2022 смотреть онлайн

Торино
Турин
Серия А, 15 тур

Серия А,

Италия
13 нояб. 2022, -:- МСК
13.11.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

20.05.2022 20 мая 2022 пт 21:45
Торино
0 : 3
Рома
20.05.2022 20 мая 2022 пт 21:45
Торино
0
Рома
3
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 20:00
Рома
1 : 0
Торино
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 20:00
Рома
1
Торино
0
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Торино
3
Рома
1
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
Рома
3 : 1
Торино
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
Рома
3
Торино
1
29.07.2020 29 июля 2020 ср 22:45
Торино
2 : 3
Рома
29.07.2020 29 июля 2020 ср 22:45
Торино
2
Рома
3
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 22:45
Рома
0 : 2
Торино
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 22:45
Рома
0
Торино
2
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:00
Рома
3 : 2
Торино
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:00
Рома
3
Торино
2
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:00
Торино
0 : 1
Рома
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:00
Торино
0
Рома
1
09.03.2018 09 марта 2018 пт 22:45
Рома
3 : 0
Торино
09.03.2018 09 марта 2018 пт 22:45
Рома
3
Торино
0
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 19:30
Рома
1 : 2
Торино
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 19:30
Рома
1
Торино
2
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
Торино
0 : 1
Рома
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
Торино
0
Рома
1
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 20:00
Рома
4 : 1
Торино
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 20:00
Рома
4
Торино
1
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 13:30
Торино
3 : 1
Рома
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 13:30
Торино
3
Рома
1
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Рома
3 : 2
Торино
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Рома
3
Торино
2
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:00
Торино
1 : 1
Рома
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:00
Торино
1
Рома
1
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Торино
1 : 1
Рома
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Торино
1
Рома
1
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 22:45
Рома
3 : 0
Торино
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 22:45
Рома
3
Торино
0
25.03.2014 25 марта 2014 вт 22:45
Рома
2 : 1
Торино
25.03.2014 25 марта 2014 вт 22:45
Рома
2
Торино
1
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 22:45
Торино
1 : 1
Рома
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 22:45
Торино
1
Рома
1
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
Торино
1 : 2
Рома
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
Торино
1
Рома
2

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