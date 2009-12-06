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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Кассетти 79
1:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
6 дек. 2009, 22:45 МСК
6.12.2009, 22:45 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Мексес
Филипп Мексес
45
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Тотти
Франческо Тотти
90
0
Менез
Жереми Менез
46
Запасные
0
Дони
Дони
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Кассетти
Марко Кассетти
79'
0
Мотта
Марко Мотта
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Диаките
Модибо Диаките
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Матузалем
Матузалем
46
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Баронио
Роберто Баронио
89
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Маури
Стефано Маури
82
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Биццарри
Альбано Биццарри
0
Крибари
Санчес Крибари
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
0
Дабо
Усман Дабо
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Рокки
Томмазо Рокки