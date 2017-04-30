Матч завершен
Рома
Рим
Де Росси 45
1:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Кейта 12
Баста 50
Кейта 85
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
30 апр. 2017, 13:30 МСК
30.04.2017, 13:30 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Рома
мин
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
64
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
45'
45'
73
6
Строотман
Кевин Строотман
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
45
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
7
Гренье
Клеман Гренье
5
Паредес
Леандро Паредес
13
Перес
Бруно Перес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
8
Перотти
Диего Перотти
Лацио
мин
3
де Врей
Стефан де Врей
74
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
15
Баштуш
Баштуш
90
13
Уоллес
Уоллес
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
17
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
20
Билья
Лукас Билья
90
8
Баста
Душан Баста
50'
50'
90
14
Кейта
Бальде Кейта
12'
85'
12', 85'
87
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
31
Адамонис
Марюс Адамонис
26
Раду
Штефан Раду
2
Худт
Уэсли Худт
18
Альберто
Луис Альберто
6
Лукаку
Джордан Лукаку
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко