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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лацио
Рим
Альберто 58
1:1
Матч завершен
Рома
Рим
Коларов 17
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
1 сент. 2019, 19:00 МСК
1.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
58'
58'
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
7
Бериша
Валон Бериша
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
22
Джони
Джони
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
17'
17'
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
83
Миранте
Антонио Миранте
18
Сантон
Давиде Сантон
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
5
Жуан
Жуан
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
21
Верету
Жордан Верету
42
Диавара
Амаду Диавара
14
Шик
Патрик Шик